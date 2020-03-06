Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на два тура РПЛ

Глава российского судейского корпуса Виктор Кашшаи подвел итоги 20-го тура российской Премьер-лиги. По его решению, арбитры Алексей Еськов и Станислав Васильев не смогут быть главными судьями матчей РПЛ в ближайших двух турах. В 21-м туре они могут выполнять только функции видеоассистентов.