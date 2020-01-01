Кашшаи ответил на высказывание Федуна про назначение Вилкова на матч «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначения арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.В источнике
С чего всё начиналось
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи пока не может вернуться в Россию, но в курсе всех дел. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи работает с января – в его планах построить определенный стандарт судейства в России и найти новое поколение арбитров.