Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи пока не может вернуться в Россию, но в курсе всех дел. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи работает с января – в его планах построить определенный стандарт судейства в России и найти новое поколение арбитров.