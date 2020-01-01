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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Кашшаи рассказал о влиянии судей на турнирную таблицу РПЛ
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции признал, что арбитры могут оказывать косвенное влияние на результаты матчей.В источнике
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Глава российских судей объяснил, почему редко комментирует их ошибки

Спорт-Экспресс 11:54
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