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Кашшаи заявил, что не планирует приглашать иностранных судей
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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что в России достаточно своих арбитров.В источнике
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Кашшаи заявил, что не планирует приглашать иностранных судей

RT на русском 15:14
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Кашшаи сообщил, что иностранных арбитров в РПЛ не будет

Футбол России 15:11
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Кашшаи объяснил, почему в РПЛ не будет иностранных судей

Спорт день за днем 14:48
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