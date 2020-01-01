Касильяс назвал лучших игроков в истории «Реала»

Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс ответил на вопрос, кого бы он включил в тройку лучших игроков в истории мадридского клуба. Голкипер назвал имена лишь двух футболистов.