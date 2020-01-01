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Касильяс назвал лучших игроков в истории «Реала»
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Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс ответил на вопрос, кого бы он включил в тройку лучших игроков в истории мадридского клуба. Голкипер назвал имена лишь двух футболистов.В источнике
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Касильяс назвал испанских футболистов, которые заслуживали «Золотой мяч»

ГЛАС.RU 05:11
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Касильяс назвал испанцев, заслуживавших получить «Золотой мяч»

Soccernews.ru 04:44
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Касильяс назвал испанцев, заслуживавших «Золотого мяча»: «Рауль, Рамос, Иньеста, Хави»

Sports.ru 03:46
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