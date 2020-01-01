Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала»

Бывший голкипер футбольного клуба "Реал" Икер Касильяс назвал лучших футболистов мадридской команды по его мнению. Спортсмен предоставил ответ на своей официальной странице Твиттер.