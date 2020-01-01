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Касильяс назвал лучших игроков в истории «Реала»
Sports.ru
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Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс ответил на вопрос, кого бы он включил в тройку лучших игроков в истории мадридского клуба. Голкипер назвал имена лишь двух футболистов.В источнике
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Касильяс назвал двух лучших игроков в истории «Реала»

Soccer.ru 20:21 
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Касильяс назвал лучших игроков в истории «Реала»

Sportbox.RU 19:45
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Касильяс назвал лучших игроков в истории «Реала»

Матч ТВ 19:45
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