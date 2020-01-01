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Касильяс: после сердечного приступа около месяца боялся ходить и спать
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Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о жизни после сердечного приступа, который случился 1 мая 2019 года.В источнике
Подробнее о событии
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Касильяс: после сердечного приступа около месяца боялся ходить и спать

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«После приступа боялся ходить и спать». Касильяс рассказал о жизни после инфаркта

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Икер Касильяс: «Месяц после инфаркта боялся ходить, спать, предпринимать усилия»

Спорт-Экспресс 01:37
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