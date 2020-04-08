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Касильяс намерен вернуться в «Реал»
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Испанский вратарь Икер Касильяс заявил, что он хочет вернуться в свой бывший клуб мадридский "Реал".В источнике
Подробнее о событии
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Касильяс: я бы хотел вернуться в «Реал»

Футбол России 02:07
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Икер Касильяс заявил, что хотел бы когда-нибудь вернуться в «Реал»

РИА Новости 01:34
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Касильяс хочет вернуться в «Реал»

Матч ТВ 00:26
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