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Касильяс сообщил, что Отавио может стать игроком «Севильи»
Полузащитник «Порту» Отавио может продолжить карьеру в Испании. Бывший голкипер португальской команды Икер Касильяс сообщил, что футболист входит в сферу интересов «Севильи».В источнике
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