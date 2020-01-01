Касильяс сообщил, что Отавио может стать игроком «Севильи»

Полузащитник «Порту» Отавио может продолжить карьеру в Испании. Бывший голкипер португальской команды Икер Касильяс сообщил, что футболист входит в сферу интересов «Севильи».