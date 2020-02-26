Трехкратная олимпийская чемпионка ждет извинений от Логинова

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Кати Вильхельм заявила, что россиянин Александр Логинов должен объяснить свою дисквалификацию за употребление ЭПО в 2013 году.