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Трехкратная олимпийская чемпионка ждет извинений от Логинова
Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал 360°0:51
  • Мой Брянск0:49
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Кати Вильхельм заявила, что россиянин Александр Логинов должен объяснить свою дисквалификацию за употребление ЭПО в 2013 году.В источнике
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Дмитрий Губерниев: Те, кто требуют покаяния от Логинова, могут смело идти в жопу!

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