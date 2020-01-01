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Кавани не захотел переходить в «Барселону»
Soccernews.ru
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Центрфорвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани мог перейти в каталонскую «Барселону» в прошедшее трансферное окно. Об этом рапортует издание L'Equipe.В источнике
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Кавани отказал «Барселоне» пере закрытием зимнего трансферного окна

Sport.ru 06:13
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Кавани отказался от перехода в «Барселону» перед закрытием трансферного окна

Metaratings 05:35
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Кавани отказал «Барселоне» перед закрытием трансферного окна

Матч ТВ 03:51
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