Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

Для уругвайца мяч стал 200-м за парижан. Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года, когда перешел из «Наполи». В Лиге 1 за это время Кавани провел 199 матчей, забил 138 голов.