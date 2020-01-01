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Кавазашвили заявил, что Тедеско зря позвали в «Спартак»
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Тедеско зря позвали в «Спартак». Он не соответствует уровню московского клуба. Что касается Цорна, то я удивлен, когда он позвал в команду Шюррле.В источнике
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Кавазашвили считает, что Тедеско зря назначили главным тренером «Спартака»

RT на русском 07:59
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Кавазашвили заявил, что Тедеско зря позвали в «Спартак»

ГЛАС.RU 05:05
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Кавазашвили: «„Спартак“ приглашает посредственных тренеров»

Sport.ru 04:29
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