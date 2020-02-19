НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Казанские ведомостиКазанские ведомости
Казанский «Рубин» на сборе в Турции уступил «Кайрату»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • РБК
  • Bookmaker-ratings.ru
  • КП - Казань
  • Футбол России
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Kazanfirst.ru
  • Матч ТВ
  • LiveSport.ru
  • Татар-информ
  • Евро-футбол.ру
  • Реальное время
  • Казанские ведомости
Свой очередной контрольный матч на третьем сборе в Турции «Рубин» проводил против «Кайрата» из Казахстана.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Сочи - Астана

Футбол России 20:08
alt

«Рубин» проиграл «Кайрату» на сборе в Белеке

Советский спорт 09:47 
alt

Черчесов, Семак и Тимощук посетили матч «Рубин» — «Кайрат»

Спорт-Экспресс 10:05
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости