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«Рубин» проиграл «Кайрату» на сборах
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Казанский "Рубин" в товарищеском матче на сборах уступил казахстанскому "Кайрату".В источнике
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«Рубин» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче. Абильдгор забил гол

Чемпионат 09:02
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«Рубин» — «Кайрат» — 2:3. Видеообзор контрольного матча

Sport24.ru 11:00 
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«Рубин» проиграл «Кайрату»

Спорт-Экспресс 08:47
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