НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТимо Вернер согласился перейти в «Челси»«Авангард» хочет обменять одного из хоккеистов низших звеньевБабаев: уход спонсоров коснулся ЦСКА, придётся затянуть поясок«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»Загитова сдала отрицательный тест на коронавирусФутбол РоссииФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых футболистовPravda.Ru23Pravda.RuRT на русскомЧемпионатФутбол РоссииKazanfirst.ruКП - КазаньТатар-информLiveSport.ruСпорт день за днемSoccer.ruInkazanFootball-fun.ruРБКСпорт БИЗНЕС OnlineСпорт-ЭкспрессГазета.RuSportbox.RUОбщественное телевидение РоссииВести.RuSports.ruMetaratingsCT newsSoccernews.ruФИФА запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гендиректор «Рубина» рассказал, когда клуб погасит долг за трансфер УремовичаТатар-информ 10:08Сайманов: «Рубин» погасит долг перед «Олимпией» уже к августу. Сумма — € 20-30 тысЧемпионат 07:35Источник: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых футболистовСоветский спорт 07:31рекламаГлавноеТимо Вернер согласился перейти в «Челси»«Авангард» хочет обменять одного из хоккеистов низших звеньевБабаев: уход спонсоров коснулся ЦСКА, придётся затянуть поясок«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»Загитова сдала отрицательный тест на коронавирусНовости