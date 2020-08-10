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Казарцев объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»
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Василий Казарцев, работавший главным судьей на матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи», полагает, что допустил неявную ошибку с назначением второго пенальти в ворота красно-белых. В конце встречи рефери усмотрел фол Самуэля Жиго в своей штрафной площади и указал на «точки».В источнике
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Алексей Еськов
российский футболист
Это не очевидная ситуация. Это больше не пенальти, чем пенальти. Точку зрения я не менял. Есть регламент, я следовал протоколу. Я смотрел, насколько был контакт или нет. И я был обязан следовать решению судьи, так как это его оценка ситуации. Если бы я сказал, что это не пенальти, были бы санкции.ТК Звезда16:32
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