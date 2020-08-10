Алексей Еськов российский футболист

Это не очевидная ситуация. Это больше не пенальти, чем пенальти. Точку зрения я не менял. Есть регламент, я следовал протоколу. Я смотрел, насколько был контакт или нет. И я был обязан следовать решению судьи, так как это его оценка ситуации. Если бы я сказал, что это не пенальти, были бы санкции.

ТК Звезда

16:32