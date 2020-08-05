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Назначены арбитры на матчи 1-го тура РПЛ
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Назначены арбитры на матчи 1-го тура чемпионата России. Встречу между "Спартаком" и "Сочи" обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Помогать ему будут Болховитин и Абусуев.В источнике
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Казарцев рассудит «Спартак» и «Сочи» в первом туре нового сезона

Советский спорт 15:26
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Казарцев рассудит «Спартак» и «Сочи» в первом туре нового сезона РПЛ

РИА Новости 14:58
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Казарцев будет судить первый матч «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Metaratings 14:42
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