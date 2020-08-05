Назначены арбитры на матчи 1-го тура РПЛ

Назначены арбитры на матчи 1-го тура чемпионата России. Встречу между "Спартаком" и "Сочи" обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Помогать ему будут Болховитин и Абусуев.