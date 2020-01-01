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Каземиро: «Поражение от „Бетиса“ может стоить „Реалу“ титула»
Sports.ru
  • Sports.ru
Полузащитник "Реала" Каземиро дал комментарий после матча Ла Лиги с "Бетисом" (1:2).В источнике
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Каземиро не исключил, что поражение от «Бетиса» будет стоить «Реалу» титула

Матч ТВ вчера в 23:50
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Каземиру считает, что поражение от «Бетиса» может стоить «Реалу» титула

Спорт-Экспресс вчера в 23:21
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Каземиро: поражение от «Бетиса» может стоить нам чемпионства

Чемпионат вчера в 22:59
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