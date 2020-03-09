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Каземиро: «Поражение от „Бетиса“ может стоить „Реалу“ титула»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Полузащитник "Реала" Каземиро дал комментарий после матча Ла Лиги с "Бетисом" (1:2).В источнике
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Игрок «Реала» высказался о принципиальности поражения от «Бетиса»

Газета.Ru 01:40
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Каземиро: «Поражение от „Бетиса“ может стоить „Реалу“ чемпионства»

Sport24.ru 01:21 
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Каземиро: «Это поражение может сыграть решающую роль в чемпионате»

Soccer.ru 01:13 
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