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Каземиро: поражение от «Бетиса» может стоить нам чемпионства
NEWS.am Sport
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Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура испанской Примеры с "Бетисом" (1:2).В источнике
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Каземиро: Неудача с «Бетисом» может стоить нам титула

Советский спорт 02:30 
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Каземиро: «Поражение от „Бетиса“ может стоить „Реалу“ чемпионства»

Sport24.ru 01:21 
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Каземиро: «Это поражение может сыграть решающую роль в чемпионате»

Soccer.ru 01:13 
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