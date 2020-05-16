Кьеллини: «Рамос мастерски травмировал Салаха в финале ЛЧ»

В финале Лиги чемпионов сезона-2017 / 18 "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года.