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Кьеллини: Тотти должен был получить «Золотой мяч»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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Тотти мог получить «Золотой мяч» до гегемонии инопланетян Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но награду получили Майкл Оуэн и Андрей Шевченко.В источнике
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Джорджо Кьеллини: «Тотти должен был получить „Золотой мяч“. Шевченко и Оуэн не лучше Франческо»

Спорт-Экспресс 11:01
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Кьеллини: «Тотти должен был выиграть „Золотой мяч“, Оуэн и Шевченко были не лучше»

Евро-футбол.ру 10:28
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Кьеллини: Тотти должен был получить «Золотой мяч»

Чемпионат 10:09
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