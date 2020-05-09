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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Мело ответил Кьеллини: «Ты всегда был трусом, который мочил штаны»
Soccernews.ru
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Хавбек «Палмейраса» Фелипе Мело ответил на интервью защитника туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который назвал бразильца «худшим из худших».В источнике
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Подробнее о событии
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Мело — о критике Кьеллини в его адрес: «Он всегда был трусом, наделавшим в штаны»

Sport24.ru 10:01 
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Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться

Чемпионат 09:52
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Кьеллини: «Балотелли — плохой человек. Он не уважает партнёров»

Sport.ru 07:59
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