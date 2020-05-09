Мело ответил Кьеллини: «Ты всегда был трусом, который мочил штаны»

Хавбек «Палмейраса» Фелипе Мело ответил на интервью защитника туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который назвал бразильца «худшим из худших». В источнике