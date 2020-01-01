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Кьеллини планирует завершить карьеру в 2021 году
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Кьеллини пока не может поставить свою подпись из-за самоизоляции. Летом 2021 года Кьеллини хочет завершить игровую карьеру. Потом он займёт руководящую должность в "Ювентусе".В источнике
Подробнее о событии
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Кьеллини планирует завершить карьеру в 2021 году

Sport.ru 07:30
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Кьеллини завершит карьеру в 2021 году и займет руководящую должность в «Ювентусе»

Матч ТВ 06:18
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Кьеллини завершит карьеру в 2021 году, но останется в «Ювентусе» в качестве менеджера

Metaratings 06:09
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