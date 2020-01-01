Кьеллини планирует завершить карьеру в 2021 году

Кьеллини пока не может поставить свою подпись из-за самоизоляции. Летом 2021 года Кьеллини хочет завершить игровую карьеру. Потом он займёт руководящую должность в "Ювентусе".