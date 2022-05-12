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Кьеллини после финала Кубка Италии подтвердил уход из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини покинет клуб летом.
Soccer.ru
37-летний защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини после поражения туринского клуба в финале Кубка Италии от «Интера» (2:4 д.в.) объявил об уходе из команды по завершении сезона.
Чемпионат
Кьеллини стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины».
Sport24.ru
Сообщается, что у 37-летнего футболиста есть предложения от двух клубов MLS.
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Евро-футбол.ру
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