Спорт-ЭкспрессКьеллини после финала Кубка Италии подтвердил уход из «Ювентуса»Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини покинет клуб летом.Soccer.ru37-летний защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини после поражения туринского клуба в финале Кубка Италии от «Интера» (2:4 д.в.) объявил об уходе из команды по завершении сезона.ЧемпионатКьеллини стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины».Sport24.ruСообщается, что у 37-летнего футболиста есть предложения от двух клубов MLS.Sport.ruЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руМатч ТВГазета.RuSport24.ruFootballHDПодробнее о событииКьеллини сообщил, что покидает «Ювентус»Матч ТВ19:38Кьеллини после финала Кубка Италии подтвердил уход из «Ювентуса»Спорт-Экспресс20:07Джорджо Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса». Он провёл в клубе 17 летЧемпионат18:52Защитник Джорджо Кьеллини подтвердил информацию об уходе из «Ювентуса»Sports.ru18:49Кьеллини официально объявил об уходе из «Ювентуса»Евро-футбол.ру18:35У Кьеллини есть два предложения из МЛСSoccer.ruвчера в 13:09Кьеллини может продолжить карьеру в MLSSport.ruвчера в 11:58Показать ещёОценить1