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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Кьеллини рассказал о пристрастии Видаля к алкоголю
FootballHD
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о пристрастии полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля к алкоголю.В источнике
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Кьеллини рассказал о проблемах Видаля с алкоголем

Metaratings 16:33
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Кьеллини рассказал о слабости Артуро Видаля

Soccernews.ru 13:59
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Джорджо Кьеллини: «Алкоголь был слабостью Видаля. Иногда он пил больше, чем должен»

Sports.ru 13:20
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