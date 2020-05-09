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Кьеллини назвал худших партнеров по команде
Sports.ru
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  • Soccernews.ru
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Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини рассказал, кого он считает худшими партнерами по команде.В источнике
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Кьеллини: «Балотелли — плохой человек. Он не уважает партнёров»

Sport.ru 07:59
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Джорджио Кьеллини: «Балотелли — плохой человек, но Мело — худший из худших»

Матч ТВ 06:47
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Кьеллини: «Балотелли — плохой человек, не уважающий партнеров, а Фелипе Мело — худший из худших»

Sport24.ru 06:34 
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