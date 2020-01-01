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Кьеллини считает, что Роналду находится на другом уровне
Sportbox.RU
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Криштиану находится на другом уровне. Будет справедливо признать, что он много дал «Ювентусу». Грех не использовать его возможности по максимуму.В источнике
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Кьеллини: Роналду – это другой уровень

Чемпионат 21:52
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Кьеллини считает, что Роналду находится на другом уровне

Спорт-Экспресс 20:07
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Джорджио Кьеллини — о Роналду: «Криштиану находится на другом уровне, это видно»

Sportbox.RU 16:52
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