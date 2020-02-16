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«Кельн» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Sports.ru проведет текстовую-онлайн трансляцию этого матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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«Кельн» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Sports.ru 04:33
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«Кельн» – «Бавария». 16.02.2020. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru 00:10
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