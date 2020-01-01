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Кепа: «У нас с Лэмпардом хорошие отношения, он уверен во мне»
Sports.ru
  • Sports.ru
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о том, что стал вторым номером в команде.В источнике
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Кепа – о роли второго вратаря «Челси»: «Лэмпард вынужден принимать решения, но он верит в меня»

Бомбардир.ру 02:47
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Кепа: «У нас с Лэмпардом хорошие отношения, он уверен во мне»

Спорт-Экспресс 02:40
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Кепа: «У нас с Лэмпардом очень хорошие отношения. Просто он должен принимать решения»

Sports.ru 02:24
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