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Газета.RuГазета.Ru
Кержаков мог принять предложение от «ПСЖ»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Бывший нападающий московского "Динамо" и петербургского "Зенита" Александр Кержаков рассказал о возможном переходе в "Пари Сен-Жермен".В источнике
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Кержаков рассказал, почему в свое время отказался от перехода в ПСЖ

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Кержаков мог принять предложение от «ПСЖ»

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