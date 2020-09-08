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Кержаков может стать тренером «Томи»
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Александр Кержаков может стать главным тренером "Томи". Как сообщает Матч ТВ, 37-летний специалист, работающий со сборной России U-19 является основным кандидатом на пост главного тренера "Томи".В источнике
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Александр Кержаков — о возможном назначении в «Томь»: я общался с руководством клуба

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Матч ТВ 12:00
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