Кержаков назвал фаворита полуфинала КР по футболу «Зенит» — «Спартак»
Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков ответил, кого считает фаворитом полуфинального матча Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».В источнике
С чего всё начиналось
Дюков отреагировал на слова Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита» — Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере.
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