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Кержаков назвал фаворита полуфинала КР по футболу «Зенит» — «Спартак»
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Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков ответил, кого считает фаворитом полуфинального матча Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» — тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить на матч...» Федун — о полуфинале Кубка в Питере

Дюков отреагировал на слова Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита» — Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере.
Спорт-Экспресс 9 июня в 06:45
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