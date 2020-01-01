НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Кержаков рассказал, что мечтает возглавить «Зенит»
RT на русском
  • RT на русском
Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков рассказал, что мечтает возглавить свою бывшую команду.В источнике
Подробнее о событии
alt

Кержаков заявил о мечте стать главным тренером «Зенита»

ProstoProSport 10:23 
alt

Кержаков: «Мне бы хотелось однажды возглавить „Зенит“»

Soccer.ru 09:02 
alt

Кержаков рассказал, что мечтает возглавить «Зенит»

RT на русском 08:57
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости