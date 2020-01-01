НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКержаков: будет классно, если Дзюба побьёт мой рекордКержаков призвал государство компенсировать все затраты на карантинеАлександр Кержаков объяснил, почему не перешел бы в «Спартак»Кержаков посоветовал Кокорину переезжать в ЕвропуАлександр Кержаков рассказал о неудавшемся переходе в «Тоттенхэм»ГлавноеКаррера — о словах Глушакова: «Что только не сделаешь ради внимания»«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплатыГендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» РуганиБурдасов может продолжить карьеру в НХЛРоберт Кабуков: «Не удивлен приглашению в сборную России»RT на русскомКержаков рассказал, что мечтает возглавить «Зенит»RT на русском1RT на русскомБывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков рассказал, что мечтает возглавить свою бывшую команду.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Кержаков заявил о мечте стать главным тренером «Зенита»ProstoProSport 10:23 Кержаков: «Мне бы хотелось однажды возглавить „Зенит“»Soccer.ru 09:02 Кержаков рассказал, что мечтает возглавить «Зенит»RT на русском 08:57рекламаЕщё по темеКержаков: будет классно, если Дзюба побьёт мой рекордКержаков призвал государство компенсировать все затраты на карантинеАлександр Кержаков объяснил, почему не перешел бы в «Спартак»Кержаков посоветовал Кокорину переезжать в ЕвропуАлександр Кержаков рассказал о неудавшемся переходе в «Тоттенхэм»ГлавноеКаррера — о словах Глушакова: «Что только не сделаешь ради внимания»«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплатыГендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» РуганиБурдасов может продолжить карьеру в НХЛРоберт Кабуков: «Не удивлен приглашению в сборную России»Новости