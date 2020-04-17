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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Кержаков рассказал о несостоявшемся трансфере в «ПСЖ»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Экс-футболист «Зенита» России Александр Кержаков рассказал о предложении от французского «ПСЖ».В источнике
Подробнее о событии
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Кержаков рассказал о несостоявшемся трансфере в «ПСЖ»

Евро-футбол.ру 03:11
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Кержаков рассказал, почему в свое время отказался от перехода в ПСЖ

Soccernews.ru вчера в 18:09
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Кержаков мог принять предложение от «ПСЖ»

Газета.Ru вчера в 17:54
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