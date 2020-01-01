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Кержаков рассказал об игре против Месси
Soccernews.ru
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В среду, 15 апреля, рекордсмен сборной России по голам – Александр Кержаков вспомнил об игре в чемпионате Испании. Слова экс-нападающего «Севильи» передаёт «Championat.com».В источнике
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Кержаков рассказал об игре против Месси

ГЛАС.RU 06:52
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Александр Кержаков: Лично я не понимал, зачем Месси вообще кому-то отдает мяч

Советский спорт 06:35
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«Не понимал, зачем он вообще отдаёт мяч». Кержаков рассказал, как играл против Месси

Чемпионат 06:15
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