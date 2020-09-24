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Кержаков стал главным тренером «Томи»
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Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков назначен наставником "Томи", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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Кержаков назначен главным тренером «Томи»

Бомбардир.ру 07:06
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Александр Кержаков возглавил «Томь»

РИА Новости 07:00
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Кержаков возглавил «Томь»

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