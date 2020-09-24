Александр Кержаков возглавил «Томь»

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАлександр Кержаков возглавил «Томь»«Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении чемпиона мираКучеров оценил игру «Тампы» в третьем матче против «Далласа»Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу ПлющенкоЧимаеву дали главный бой на одном из турниров UFCГазета.RuКержаков стал главным тренером «Томи»Вечерняя Москва21Вечерняя МоскваГазета.RuСпорт день за днемФутбол РоссииЕвро-футбол.руvtomske.ruВести-ТомскSoccernews.ruПетербургский дневникRT на русскомСпорт-ЭкспрессiReactorРЕН ТВBookmaker-ratings.ruАБН47channel.ruСпорт БИЗНЕС OnlineMockva.ruТагилСити.руРБК спортМР7.руСтарший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков назначен наставником "Томи", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.В источнике Комментировать19Подробнее о событии Кержаков назначен главным тренером «Томи»Бомбардир.ру 07:06Александр Кержаков возглавил «Томь»РИА Новости 07:00Кержаков возглавил «Томь»Советский спорт 07:06рекламаГлавноеАлександр Кержаков возглавил «Томь»«Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении чемпиона мираКучеров оценил игру «Тампы» в третьем матче против «Далласа»Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу ПлющенкоЧимаеву дали главный бой на одном из турниров UFCНовости