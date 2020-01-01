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Кержаков высказался на тему его назначения в «Томь» главным тренером
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Тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал последние новости о том, что он может возглавить «Томь».В источнике
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Александр Кержаков — о возможном назначении в «Томь»: я общался с руководством клуба

Чемпионат 11:43
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Александр Кержаков: «Разговор с представителями „Томи“ состоялся. Больше ничего сказать не могу»

Sports.ru 12:21
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Кержаков — о переговорах с «Томью»: «Разговор состоялся, большего сказать не могу»

Sportbox.RU 12:00
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