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Кержаков высказался о контракте РПЛ с банком «Тинькофф»
Футбол России
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал заключение контракта между российской Премьер-Лигой и банком «Тинькофф».В источнике
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Кержаков высказался о контракте РПЛ с банком «Тинькофф»

Metaratings 11:13
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А. Кержаков: вообще не понимаю смысла контракта РПЛ с «Тинькофф»

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Кержаков: Тиньков заплатил меньше $5 млн, и теперь каждый день будут называть его фамилию

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