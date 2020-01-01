Кевин-Принс Боатенг назвал лучших игроков, с которыми выступал

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг назвал тройку лучших футболистов, с которыми играл. На данный момент 33-летний хавбек выступает за «Бешикташ» на правах аренды.