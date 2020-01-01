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Кевин-Принс Боатенг назвал лучших игроков, с которыми выступал
Soccernews.ru
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Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг назвал тройку лучших футболистов, с которыми играл. На данный момент 33-летний хавбек выступает за «Бешикташ» на правах аренды.В источнике
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Кевин-Принс Боатенг: «Лучший, с кем я играл, это Месси»

Soccernews.ru 16:11
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Кевин-Принс Боатенг назвал лучших игроков, с которыми выступал

Евро-футбол.ру 16:04
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Кевин-Принс Боатенг назвал трех лучших игроков, с которыми выступал

Бомбардир.ру 15:56
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