НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Кевин Кураньи: «Вижу, что Тедеско меняет футбол „Спартака“ к лучшему»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
Экс-игрок «Штутгарта», «Шальке» и «Динамо» Кевин Кураньи оценил работу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.В источнике
Подробнее о событии
alt

Кевин Кураньи: «Вижу, что Тедеско меняет футбол „Спартака“ к лучшему»

Матч ТВ 08:38
alt

Кевин Кураньи: «Вижу, что Тедеско меняет футбол „Спартака“ к лучшему»

Sportbox.RU 08:38
alt

Кураньи видит прогресс в игре «Спартака» при Тедеско

ProstoProSport 08:18 
реклама
Главное
Новости