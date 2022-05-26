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Kicker: Шварц в ближайшее время возглавит «Герту»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время возглавит «Герту», сообщает Kicker.
Спорт-Экспресс
Немецкий специалист расторгнет контракт с «Динамо» после финала Кубка России со «Спартаком», который состоится 29 мая.
Чемпионат
По итогам сезона-2021/22 «Герта» в стыковых матчах сумела сохранить прописку в бундеслиге.
Спорт-Экспресс
В минувшем сезоне РПЛ «Динамо» заняло третье место, набрав 53 очка.
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Kicker: Шварц в ближайшее время возглавит «Герту»
Спорт-Экспрессвчера в 16:00
«Герта» договорилась со Шварцем о назначении на пост главного тренера
Sport24.ruвчера в 15:43
Kicker: Сандро Шварц возглавит «Герту». Его представят на следующей неделе
Чемпионатвчера в 15:41
Шварц расторгнет контракт с «Динамо» после матча со «Спартаком»
Soccer.ruвчера в 16:20
Шварц на следующей неделе будет объявлен главным тренером «Герты»
Евро-футбол.рувчера в 15:55
«Герта» объявит о назначении Сандро Шварца главным тренером на следующей неделе
Sports.ruвчера в 15:49
Шварц договорился с «Гертой» о подписании контракта
Спорт день за днемвчера в 15:39

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