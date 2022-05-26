Спорт-ЭкспрессKicker: Шварц в ближайшее время возглавит «Герту»Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время возглавит «Герту», сообщает Kicker.Спорт-ЭкспрессНемецкий специалист расторгнет контракт с «Динамо» после финала Кубка России со «Спартаком», который состоится 29 мая.ЧемпионатПо итогам сезона-2021/22 «Герта» в стыковых матчах сумела сохранить прописку в бундеслиге.Спорт-ЭкспрессВ минувшем сезоне РПЛ «Динамо» заняло третье место, набрав 53 очка.Советский спортЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruSport24.ruСпортКПФутбол РоссииЕвро-футбол.руSports.ruКомсомольская Правда - СпортSoccer.ruMetaratingsГазета.RuSmotrim.ruFootballHDBetOnПлеймейкерРИА НовостиЧемпионатLiveResult.RuBetassistСпорт день за днемСпорт-ЭкспрессRuNews24.ruStavkinasport.comБомбардир.руПодробнее о событииKicker: Шварц в ближайшее время возглавит «Герту»Спорт-Экспрессвчера в 16:00«Герта» договорилась со Шварцем о назначении на пост главного тренераSport24.ruвчера в 15:43Kicker: Сандро Шварц возглавит «Герту». Его представят на следующей неделеЧемпионатвчера в 15:41Шварц расторгнет контракт с «Динамо» после матча со «Спартаком»Soccer.ruвчера в 16:20Шварц на следующей неделе будет объявлен главным тренером «Герты»Евро-футбол.рувчера в 15:55«Герта» объявит о назначении Сандро Шварца главным тренером на следующей неделеSports.ruвчера в 15:49Шварц договорился с «Гертой» о подписании контрактаСпорт день за днемвчера в 15:39Показать ещёОценить25