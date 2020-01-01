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Киевское «Динамо» и «Ворскла» сыграют в финале Кубка Украины
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В главном матче турнира "Ворскла" сыграет против киевского "Динамо", которое ранее обыграло со счётом 2:0 "Минай". Финал пройдёт 8 июля во Львове.В источнике
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