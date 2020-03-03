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Киевское «Динамо» обыграло «Колос»
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Сыгран поединок 21-го тура чемпионата Украины. Киевское «Динамо» встречалось с «Колосом». Матч завершился победой подопечных Алексея Михайличенко со счетом 2:0.В источнике
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Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Колос» в чемпионате Украины

РИА Новости 14:46
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Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место

Bookmaker-ratings.ru 14:32
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Киевское «Динамо» на классе обыграло «Колос»

REGNUM 14:25
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