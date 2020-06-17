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«Динамо» вышло в финал Кубка Украины
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"Динамо" на выезде в полуфинале Кубка Украины обыграло "Минай" со счетом 2:0. Киевский клуб стал первым финалистом Кубка Украины сезона 2019/2020.В источнике
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Киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины

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