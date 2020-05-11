НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУ Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной костиПлющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес ТрусовойИз группы Тутберидзе к Плющенко ушел еще один фигурист19-летний футболист «Аталанты» скончался от травмы головного мозгаГенри Сехудо объявил о завершении карьерыГЛАС.RUКиевское «Динамо» поздравило Сёмина с 73-летиемЕвро-футбол.ру6Евро-футбол.руГЛАС.RUua.Tribuna.comГазета.RuФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruВ конце обращения Суркис тепло поздравил тренера с 73-летием. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Фёдор Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой».В источнике Комментировать1Подробнее о событии Президент киевского «Динамо» поздравил Семина с 73-летиемГазета.Ru 07:41Киевское «Динамо» поздравило Сёмина с 73-летиемГЛАС.RU 07:09Президент «Динамо» Киев: «Сёмин оставляет позади самых талантливых и прогрессивных молодых тренеров»Евро-футбол.ру 06:45рекламаГлавноеУ Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной костиПлющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес ТрусовойИз группы Тутберидзе к Плющенко ушел еще один фигурист19-летний футболист «Аталанты» скончался от травмы головного мозгаГенри Сехудо объявил о завершении карьерыНовости