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Киевское «Динамо» поздравило Сёмина с 73-летием
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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  • Газета.Ru
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В конце обращения Суркис тепло поздравил тренера с 73-летием. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Фёдор Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой».В источнике
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Президент киевского «Динамо» поздравил Семина с 73-летием

Газета.Ru 07:41
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Киевское «Динамо» поздравило Сёмина с 73-летием

ГЛАС.RU 07:09
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Президент «Динамо» Киев: «Сёмин оставляет позади самых талантливых и прогрессивных молодых тренеров»

Евро-футбол.ру 06:45
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