Киевское «Динамо» пробилось в групповой этап Лиги чемпионов
Киевское «Динамо» одержало разгромную победу над бельгийским «Гентом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Встреча, прошедшая в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.В источнике Самое важное – забыть счет первого матча. Естественно, надо помнить об игре, атмосфере, настрое, какой соперник противостоит нам. А вот о результате надо забыть. Эмоции – это часть моей профессии, часть футбола. Ради них я и вернулся в футбол.Football.ua00:00