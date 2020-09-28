Мирча Луческу румынский футболист

Самое важное – забыть счет первого матча. Естественно, надо помнить об игре, атмосфере, настрое, какой соперник противостоит нам. А вот о результате надо забыть. Эмоции – это часть моей профессии, часть футбола. Ради них я и вернулся в футбол.

Football.ua

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